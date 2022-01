Variante Omicron, in quali regioni è più diffusa (Di venerdì 14 gennaio 2022) La Variante Omicron avanza rapidamente in Italia (il 3 gennaio era all’81%) ma a macchia di leopardo nelle regioni. Secondo i risultati definitivi dell’indagine rapida condotta dall’Istituto superiore di sanità e dal ministero della Salute, insieme ai laboratori regionali e alla Fondazione Bruno Kessler, c’è una “variabilità regionale tra il 33% e il 100%”. Ma dove è più diffusa? Ormai in Basilicata sul fronte Covid circola solo la Variante Omicron di Sars-CoV-2. Delta azzerata. Il mutante segnalato per la prima volta dal Sudafrica si prende la scena. Delta non si è arresa soltanto in Valle d’Aosta, dove mantiene una prevalenza del 66,7% e Omicron è ferma al 33,3%. E il suo declino appare più lento nella Provincia autonoma di Bolzano, dove il sorpasso c’è stato ... Leggi su italiasera (Di venerdì 14 gennaio 2022) Laavanza rapidamente in Italia (il 3 gennaio era all’81%) ma a macchia di leopardo nelle. Secondo i risultati definitivi dell’indagine rapida condotta dall’Istituto superiore di sanità e dal ministero della Salute, insieme ai laboratori regionali e alla Fondazione Bruno Kessler, c’è una “variabilità regionale tra il 33% e il 100%”. Ma dove è più? Ormai in Basilicata sul fronte Covid circola solo ladi Sars-CoV-2. Delta azzerata. Il mutante segnalato per la prima volta dal Sudafrica si prende la scena. Delta non si è arresa soltanto in Valle d’Aosta, dove mantiene una prevalenza del 66,7% eè ferma al 33,3%. E il suo declino appare più lento nella Provincia autonoma di Bolzano, dove il sorpasso c’è stato ...

Advertising

AurelianoStingi : Io non sono nessuno ma mi trovo totalmente in disaccordo con le parole del professor #Galli. Nonostante la variant… - GiovaQuez : I risultati della flash survey: in Italia il 3 gennaio scorso la variante Omicron era predominante, con una prevale… - istsupsan : ??Come proteggersi dal contagio della #variante #Omicron ?? ?????Le cautele adottate sinora sono tuttora valide ??I… - vivereitalia : Covid, la variante Omicron predominante all'81% in Italia - princigallomich : Covid, la variante Omicron predominante all’81% in Italia -