Variante Omicron: è boom di casi in Italia, i riusltati del nuovo rapporto dell’ISS (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il nuovo rapporto stilato dall’Istituto superiore di sanità conferma la predominanza della Variante Omicron su tutto il territorio Italiano. “In Italia il 3 gennaio scorso la Variante Omicron” del Covid “era predominante, con una prevalenza stimata all’81%, con una variabilità regionale tra il 33% e il 100%. Mentre la Delta era al 19% del campione esaminato”. Questi i risultati dell’indagine rapida condotta dall’Istituto superiore di sanità e dal ministero della Salute insieme ai laboratori regionali e alla Fondazione Bruno Kessler. I dati per Regione Ormai in Basilicata sul fronte Covid circola solo lei, la Variante Omicron di Sars-CoV-2. Delta azzerata. Il mutante segnalato per la prima volta dal Sudafrica si ... Leggi su zon (Di venerdì 14 gennaio 2022) Ilstilato dall’Istituto superiore di sanità conferma la predominanza dellasu tutto il territoriono. “Inil 3 gennaio scorso la” del Covid “era predominante, con una prevalenza stimata all’81%, con una variabilità regionale tra il 33% e il 100%. Mentre la Delta era al 19% del campione esaminato”. Questi i risultati dell’indagine rapida condotta dall’Istituto superiore di sanità e dal ministero della Salute insieme ai laboratori regionali e alla Fondazione Bruno Kessler. I dati per Regione Ormai in Basilicata sul fronte Covid circola solo lei, ladi Sars-CoV-2. Delta azzerata. Il mutante segnalato per la prima volta dal Sudafrica si ...

