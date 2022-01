Varese, imprenditore finto indigente riceveva ristori Covid e bonus edilizi: confiscati 15 milioni di euro. Aveva villa con piscina e auto di lusso (Di venerdì 14 gennaio 2022) Un imprenditore edile della provincia di Varese, amante delle auto di lusso e delle griffe famose ha subito un sequestro preventivo finalizzato alla confisca di 15 milioni di euro, a seguito di un’indagine della Questura di Varese sui fondi Covid e disposto dal Tribunale di Milano, Sezione autonoma Misure di prevenzione. L’uomo, originario della Provincia di Napoli ma con casa a Saronno, con alle spalle varie condanne per reati finanziari e con un debito nei confronti dell’erario di circa 17 milioni di euro, fingeva di vivere nell’indigenza e – proprietario di una villa con piscina – riusciva ad avere accesso ai ristori per gli imprenditori e le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 14 gennaio 2022) Unedile della provincia di, amante delledie delle griffe famose ha subito un sequestro preventivo finalizzato alla confisca di 15di, a seguito di un’indagine della Questura disui fondie disposto dal Tribunale di Milano, Sezionenoma Misure di prevenzione. L’uomo, originario della Provincia di Napoli ma con casa a Saronno, con alle spalle varie condanne per reati finanziari e con un debito nei confronti dell’erario di circa 17di, fingeva di vivere nell’indigenza e – proprietario di unacon– riusciva ad avere accesso aiper gli imprenditori e le ...

Advertising

poliziadistato : Varese misura prevenzione patrimoniale per oltre 15milioni di euro a imprenditore edilizio e immobiliare. Operazion… - Patty66509580 : Varese, imprenditore finto indigente riceveva ristori Covid e bonus edilizi: confiscati 15 milioni di euro. Aveva v… - enribarbieri : Truffa da 15 milioni di euro di fondi Covid da parte di un imprenditore nel varesotto. Eh, ma i furbetti del reddit… - ilfattovideo : Varese, imprenditore finto indigente riceveva ristori Covid e bonus edilizi: confiscati 15 milioni di euro. Aveva v… - infoitestero : Varese: con ville e auto di lusso ma indigente per il Fisco, sequestri per 15 milioni a imprenditore -