Valentino Rossi cambia vita: l’annuncio manda in visibilio tutti i suoi tifosi (Di venerdì 14 gennaio 2022) . ‘Il Dottore’ ha le idee chiare sul suo futuro imminente Si è chiusa nel 2021 la lunghissima carriera in MotoGP di Valentino Rossi. Una parentesi lunga 26 anni che lo ha visto conquistare ben 9 titoli mondiali e la simpatia del pubblico di L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 14 gennaio 2022) . ‘Il Dottore’ ha le idee chiare sul suo futuro imminente Si è chiusa nel 2021 la lunghissima carriera in MotoGP di. Una parentesi lunga 26 anni che lo ha visto conquistare ben 9 titoli mondiali e la simpatia del pubblico di L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

Corriere : ?? ULTIM'ORA - Inizia la nuova carriera con le auto dell'ex campione di MotoGp - VallesiMaurizio : @jvcntrx @1411nico Vabbè che non l'ha compilato lui conta zero. Altrimenti non era colpa di Valentino Rossi l'evasi… - motapi_reiwa04 : RT @gponedotcom: Le moto di Valentino Rossi e Danilo Petrucci vanno all’asta: La prima è una delle 46 Petronas Yamaha SRT Replica YZF-R1, l… - infoitsport : Valentino Rossi ha scelto, correrà con l'Audi del team Wrt nel Gt World Challenge Europe - infoitsport : Valentino Rossi a Imola: debutto al volante ad aprile -