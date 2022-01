Valentina Boscardin, il volto angelico della modella brasiliana stroncato dal Covid (Di sabato 15 gennaio 2022) Aspirava ad una carriera internazionale di successo nel mondo della moda e poi, chissà, in televisione. Come la madre, che per lei era sempre stata l'esempio da seguire. Invece i sogni di Valentina Boscardin... Leggi su feedpress.me (Di sabato 15 gennaio 2022) Aspirava ad una carriera internazionale di successo nel mondomoda e poi, chissà, in televisione. Come la madre, che per lei era sempre stata l'esempio da seguire. Invece i sogni di...

