“Vale 45 milioni? Forse volevano dire meloni!” | attacco al giocatore del Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 15 gennaio 2022) Enrico Fedele, ex dirigente sportivo e oggi noto opinionista, ha parlato a Televomero di Elmas e delle ambizioni Champions del. Ecco le sue parole: “Ho letto su un quotidiano molto seguito che Elmas varrebbe addirittura 45è stato un refuso,scrivere ‘meloni’. Spalletti ha preso una fissazione e stravede per il centrocampista macedone. Enrico Fedele Se tutto va bene ilè una squadra che può lottare per la Champions, non facciamo voli pindarici”. Dunque, parole dure quelle dell’opinionista contro il macedone e contro Spalletti che si ostina a schierarlo. Inoltre, invita a mantenere i piedi per terra e sperare massimo in una qualificazione Champions.