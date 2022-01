Vaccino | nell' ultima settimana oltre 4 | 5 milioni di somministrazioni

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 14 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Numeri in crescita per la campagna vaccinale nazionale, chedal 7 al 13 gennaio ha fatto registrare4,5di, 1,5 in più rispetto allaprecedente con una media di650 milaal giorno. Lo rende noto la Struttura commissariale per l'emergenza Covid.Di queste, più di 2hanno riguardato la fascia over 50, per la quale le prime dosi sono triplicate' arco dei sette giorni, passando da 39 mila a 126 mila circa. In forte crescita anche il dato relativo ai bambini di età compresa tra i 5 e 11 anni, in favore dei quali lesono state356 mila (di cui circa 240 mila ...