Vaccino | “Lo Stato responsabile degli eventuali danni” ‘corregge’ una donna | caos nell’Hub | ed i medici le rifiutano la dose

"Mercoledì 12 gennaio la signora si reca presso il centro vaccinale Cesa in Via Alvaro per sottoporsi al Vaccino anti-Covid Moderna. Al momento di firmare il consenso informato che, come noto, tutti i vaccinati devono sottoscrivere, la donna tira fuori una penna dalla borsa e, alla pagina dove si specifica che il cittadino ha 'compreso i benefici e i rischi della vaccinazione', aggiunge una frase scrivendo testualmente 'non liberando lo Stato italiano, che mi obbliga a questa vaccinazione, da ogni eventuale avversità, malattia derivante, o qualsiasi effetto indesiderato ne derivasse'". Consenso negato: l'ira dei medici dell'hub vaccinale rispetto alla 'postilla' aggiunta dalla donna Apriti cielo! Racconta ancora il Codacons, al quale poi la signora in questione si è rivolta per avere assistenza

