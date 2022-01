Vaccino covid, triplicate dosi over 50 in 7 giorni (Di venerdì 14 gennaio 2022) Numeri in crescita per la campagna vaccinale anti-covid in Italia con le prime dosi triplicate fra gli over 50. Nella settimana 7-13 gennaio sono state effettuate oltre 4,5 milioni di somministrazioni, comunica la struttura commissariale di Francesco Figliuolo, 1,5 in più rispetto alla settimana precedente con una media di oltre 650mila somministrazioni al giorno. Di queste, più di 2 milioni hanno riguardato la fascia over 50, per la quale le prime dosi sono triplicate nell’arco dei sette giorni, passando da 39mila a 126mila circa. In forte crescita anche il dato relativo ai bambini di età compresa tra i 5 e 11 anni, in favore dei quali le somministrazioni sono state oltre 356mila (di cui circa 240mila prime dosi e 116mila seconde), ... Leggi su italiasera (Di venerdì 14 gennaio 2022) Numeri in crescita per la campagna vaccinale anti-in Italia con le primefra gli50. Nella settimana 7-13 gennaio sono state effettuate oltre 4,5 milioni di somministrazioni, comunica la struttura commissariale di Francesco Figliuolo, 1,5 in più rispetto alla settimana precedente con una media di oltre 650mila somministrazioni al giorno. Di queste, più di 2 milioni hanno riguardato la fascia50, per la quale le primesononell’arco dei sette, passando da 39mila a 126mila circa. In forte crescita anche il dato relativo ai bambini di età compresa tra i 5 e 11 anni, in favore dei quali le somministrazioni sono state oltre 356mila (di cui circa 240mila primee 116mila seconde), ...

