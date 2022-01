Vaccino Covid, Galli: “Quarta dose? Si vedrà” (Di venerdì 14 gennaio 2022) “Posso pensare che la somministrazione di una eventuale Quarta dose di Vaccino anti-Covid potrebbe essere utile alle persone con fragilità importanti che, in maniera documentata, non hanno risposto alla terza dose. Andrebbe valutata la risposta di categorie fragili alla vaccinazione”. Lo dice all’Adnkronos Salute Massimo Galli, già direttore di Malattie infettive all’ospedale Sacco di Milano, in merito alla ‘corsa in avanti’ su un’ulteriore dose vaccinale di alcuni Paesi. “I Paesi che avviano la somministrazione di una Quarta dose ci daranno dati prima degli altri. Vediamo cosa succederà e da queste informazioni si potranno trarre suggerimenti. Ma una strategia come questa, su due piedi, senza avere altri dati”, secondo l’esperto ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 14 gennaio 2022) “Posso pensare che la somministrazione di una eventualedianti-potrebbe essere utile alle persone con fragilità importanti che, in maniera documentata, non hanno risposto alla terza. Andrebbe valutata la risposta di categorie fragili alla vaccinazione”. Lo dice all’Adnkronos Salute Massimo, già direttore di Malattie infettive all’ospedale Sacco di Milano, in merito alla ‘corsa in avanti’ su un’ulteriorevaccinale di alcuni Paesi. “I Paesi che avviano la somministrazione di unaci daranno dati prima degli altri. Vediamo cosa succederà e da queste informazioni si potranno trarre suggerimenti. Ma una strategia come questa, su due piedi, senza avere altri dati”, secondo l’esperto ...

