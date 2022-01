Vaccino AstraZeneca, nuovo effetto: cos’è la mielite trasversa (Di venerdì 14 gennaio 2022) Casi molto rari di mielite trasversa sono stati segnalati dopo la somministrazione dei vaccini anti-Covid a vettore adenovirale AstraZeneca e Johnson & Johnson. E il Comitato per la farmacovigilanza Prac dell’Agenzia del farmaco Ema ha deciso di aggiungere questa patologia come reazione avversa dei due prodotti scudo, di frequenza sconosciuta. E’ quanto riferisce l’Ema, sintetizzando le conclusioni emerse dall’ultimo meeting del pool di esperti che si è tenuto dal 10 al 13 gennaio. Il Prac ha raccomandato di modificare le informazioni sul prodotto per entrambi i vaccini, includendo un’avvertenza per sensibilizzare gli operatori sanitari e le persone a cui vengono somministrati su questi casi. La mielite trasversa (Tm) è una rara condizione neurologica caratterizzata da un’infiammazione di uno o ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 14 gennaio 2022) Casi molto rari disono stati segnalati dopo la somministrazione dei vaccini anti-Covid a vettore adenoviralee Johnson & Johnson. E il Comitato per la farmacovigilanza Prac dell’Agenzia del farmaco Ema ha deciso di aggiungere questa patologia come reazione avversa dei due prodotti scudo, di frequenza sconosciuta. E’ quanto riferisce l’Ema, sintetizzando le conclusioni emerse dall’ultimo meeting del pool di esperti che si è tenuto dal 10 al 13 gennaio. Il Prac ha raccomandato di modificare le informazioni sul prodotto per entrambi i vaccini, includendo un’avvertenza per sensibilizzare gli operatori sanitari e le persone a cui vengono somministrati su questi casi. La(Tm) è una rara condizione neurologica caratterizzata da un’infiammazione di uno o ...

