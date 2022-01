Vaccinarsi una volta l’anno sarà normale: «Come per l’influenza, ma bisogna capire se i booster fanno male» (Di venerdì 14 gennaio 2022) Vaccinarsi una volta l’anno contro il Coronavirus diventerà la normalità. Come per l’influenza. Alessandro Vespignani, che lavora alla Northeastern University di Boston, oggi in un’intervista al Corriere della Sera parla della querelle sui dati del bollettino: «Cominciamo col dire che i dati sono tutti importanti. Qualunque risposta alla pandemia vive di dati e non averli sarebbe Come guidare a fari spenti di notte. Dopodiché il modo in cui vengono comunicati è un’altra questione. Ma non credo che la scelta migliore sia la censura. I cittadini vanno trattati con rispetto. Non sono i dati che creano scompiglio, ma semmai il tipo di comunicazione che li gestisce. La comunicazione dovrebbe essere più istituzionale, trattando il cittadino da persona matura». Pandemia ed ... Leggi su open.online (Di venerdì 14 gennaio 2022)unacontro il Coronavirus diventerà la normalità.per. Alessandro Vespignani, che lavora alla Northeastern University di Boston, oggi in un’intervista al Corriere della Sera parla della querelle sui dati del bollettino: «Cominciamo col dire che i dati sono tutti importanti. Qualunque risposta alla pandemia vive di dati e non averli sarebbeguidare a fari spenti di notte. Dopodiché il modo in cui vengono comunicati è un’altra questione. Ma non credo che la scelta migliore sia la censura. I cittadini vanno trattati con rispetto. Non sono i dati che creano scompiglio, ma semmai il tipo di comunicazione che li gestisce. La comunicazione dovrebbe essere più istituzionale, trattando il cittadino da persona matura». Pandemia ed ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Da oggi in Ungheria c'è la possibilità per chiunque lo richieda di ricevere la quarta dose del vaccino contro il Co… - borghi_claudio : Giusto ricordare la particolarità di Venezia e non dimentichiamo le altre isole. I cittadini delle isole, magari mi… - sole24ore : ?? Il virologo #Galli ha raccontato in tv di aver contratto il #Coronavirus: - laurarom8 : RT @MessoraClaudio: Peraltro.. i lavoratori dovevano scegliere se vaccinarsi o portare la mascherina e fare il tampone solo una volta la se… - MauriM6 : RT @MessoraClaudio: Peraltro.. i lavoratori dovevano scegliere se vaccinarsi o portare la mascherina e fare il tampone solo una volta la se… -