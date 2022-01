Usa, bocciato l'obbligo di vaccino nelle grandi aziende.Parigi, via le mascherine all'aperto (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il provvedimento della Corte Suprema statunitense, avversato dal partito repubblicano, era ritenuto uno dei pilastri della politica del presidente Biden nella lotta al Covid e riguardava più di ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il provvedimento della Corte Suprema statunitense, avversato dal partito repubblicano, era ritenuto uno dei pilastri della politica del presidente Biden nella lotta al Covid e riguardava più di ...

Advertising

ziaanto62 : RT @MinervaMcGrani1: No della Corte Suprema Usa all'obbligo del vaccino nelle grandi aziende: bocciato il,provvedimento di Biden per le azi… - anna30048679 : RT @dordoradory: @Noninfluente Gli USA ha bocciato vaccini obbligatori per le grandi aziende - Noninfluente : RT @dordoradory: @Noninfluente Gli USA ha bocciato vaccini obbligatori per le grandi aziende - CelottiMaura : RT @ElGusty99523701: Aleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeew BOCCIATO OBBLIGO VACCINO PER GRANDI AZIENDE OLTRE 100 DIPENDENTI DI BIDÉT stiamo tornando… - GianandreaGorla : RT @ElGusty99523701: Aleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeew BOCCIATO OBBLIGO VACCINO PER GRANDI AZIENDE OLTRE 100 DIPENDENTI DI BIDÉT stiamo tornando… -