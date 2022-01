Uomini e Donne, Roberta Giusti dedica a Samuele il suo nuovo tatuaggio (Di sabato 15 gennaio 2022) Il nuovo anno incomincia sotto il segno dell'amore per Roberta Giusti , sempre più affiatata con Samuele Carniani . Ora che ha fatto la sua scelta, la coppia può finalmente vivere il proprio amore ... Leggi su leggo (Di sabato 15 gennaio 2022) Ilanno incomincia sotto il segno dell'amore per, sempre più affiatata conCarniani . Ora che ha fatto la sua scelta, la coppia può finalmente vivere il proprio amore ...

Advertising

TeresaBellanova : Mi permetto di dire che a mio avviso non v’è nulla di poco decoroso nell’indossare una mascherina colorata. Non v’è… - pietroraffa : La questione #mascherinerosa è veramente ridicola. Ma quindi le donne non dovrebbero indossare la divisa blu perché… - AnnalisaChirico : Milano 2022 come Colonia 2016. Fa rumore il silenzio delle pseudofemministe, sempre pronte a tuonare vs le desinenz… - patty65g : @Staticocinetico Io no, dovrei temere sia possibili avventure con donne che con uomini ?? - Hopingforthebe3 : RT @OpusDiabuli: Pensando al fatto che un viscido che ha abusato di ragazzine (ai tempi) minorenni finite nel giro della prostituzione oggi… -