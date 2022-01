Uomini e Donne: l’opinione di Chia sulla puntata del 14/01/22 (Di venerdì 14 gennaio 2022) Ci avete fatto caso all’INCREDIBILE COINCIDENZA per cui tutti i membri della combriccola (cit.) finiscono CASUALMENTE per mostrare indescrivibile entusiasmo e incontenibile voglia di abbandonare Uomini e Donne SEMPRE E SOLO quando hanno di fronte qualcuno che SANNO BENISSIMO essere restio a ricambiare la loro (apparente) euforia? Lo ha fatto Ida Platano quando ha scelto Diego Tavani il giorno dopo un acceso battibecco che lo aveva portato a pensare di chiudere la frequentazione con lei. Lo ha fatto Gemma Galgani con Leonardo Bozzetti D’Arcangelo, e lo fa con chiunque palesemente e incontrovertibilmente la schifi (perché poi quelli come Stefano ci pensa lei a schifarli, solo perché s’accorge che sono un pelino meno fake di tutti gli altri. Non sia mai che corra il rischio di dover lasciare davvero la trasmissione!). E mo l’ha fatto anche Biagio Di Maro ... Leggi su isaechia (Di venerdì 14 gennaio 2022) Ci avete fatto caso all’INCREDIBILE COINCIDENZA per cui tutti i membri della combriccola (cit.) finiscono CASUALMENTE per mostrare indescrivibile entusiasmo e incontenibile voglia di abbandonareSEMPRE E SOLO quando hanno di fronte qualcuno che SANNO BENISSIMO essere restio a ricambiare la loro (apparente) euforia? Lo ha fatto Ida Platano quando ha scelto Diego Tavani il giorno dopo un acceso battibecco che lo aveva portato a pensare di chiudere la frequentazione con lei. Lo ha fatto Gemma Galgani con Leonardo Bozzetti D’Arcangelo, e lo fa con chiunque palesemente e incontrovertibilmente la schifi (perché poi quelli come Stefano ci pensa lei a schifarli, solo perché s’accorge che sono un pelino meno fake di tutti gli altri. Non sia mai che corra il rischio di dover lasciare davvero la trasmissione!). E mo l’ha fatto anche Biagio Di Maro ...

