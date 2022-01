Uomini e Donne: Gemma chiude con Stefano? Ecco le anticipazioni (Di venerdì 14 gennaio 2022) Uomini e Donne: Ecco cosa succederà nell’appuntamento di oggi 14 gennaio Ultimo appuntamento settimanale per il dating show Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi. Vediamo, secondo le indiscrezioni, cosa accadrà oggi, 14 gennaio, nel programma in onda da lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale 5. Si parte dalla dama del trono over Gemma Galgani. Dopo la guarigione del Covid, sembrava aver ritrovato serenità e pace nei confronti di Leonardo Bozzetti. Ma secondo alcuni, durante il periodo della conoscenza, lui l’avrebbe soltanto usata per aumentare la propria notorietà social e televisiva. Gemma, sicuramente influenzata da tali dicerie, ha chiuso la storia, concentrandosi, non molto tempo dopo, su una nuova frequentazione, quella con ... Leggi su zon (Di venerdì 14 gennaio 2022)cosa succederà nell’appuntamento di oggi 14 gennaio Ultimo appuntamento settimanale per il dating show, condotto da Maria De Filippi. Vediamo, secondo le indiscrezioni, cosa accadrà oggi, 14 gennaio, nel programma in onda da lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale 5. Si parte dalla dama del trono overGalgani. Dopo la guarigione del Covid, sembrava aver ritrovato serenità e pace nei confronti di Leonardo Bozzetti. Ma secondo alcuni, durante il periodo della conoscenza, lui l’avrebbe soltanto usata per aumentare la propria notorietà social e televisiva., sicuramente influenzata da tali dicerie, ha chiuso la storia, concentrandosi, non molto tempo dopo, su una nuova frequentazione, quella con ...

