Una vita, anticipazioni 14 gennaio 2022: il ritorno di Aurelio (Di venerdì 14 gennaio 2022) Aurelio Quesada non avrà nessuna intenzione di lasciare in pace Marcos proprio come si evince dalle anticipazioni Una vita di oggi 14 gennaio 2022. L'uomo, infatti, tornerà in città e si precipiterà subito a casa dei Bacigalupe con intenzioni tutt'altro che pacifiche. Nel frattempo, Natalia continuerà a cercare di sedurre Antoñito mentre Roberto presenterà a Miguel un cliente per evitare che si occupi dei conti del ristorante. Infine, Marcos sarà determinato a scoprire il responsabile della morte della moglie. Una vita, trama 14 gennaio 2022: Roberto cerca di tenere Miguel lontano dai conti del ristorante Miguel, dopo aver visionato i conti del ristorante ed essersi reso conto che i nonni sono sull'orlo del fallimento, proporrà ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 14 gennaio 2022)Quesada non avrà nessuna intenzione di lasciare in pace Marcos proprio come si evince dalleUnadi oggi 14. L'uomo, infatti, tornerà in città e si precipiterà subito a casa dei Bacigalupe con intenzioni tutt'altro che pacifiche. Nel frattempo, Natalia continuerà a cercare di sedurre Antoñito mentre Roberto presenterà a Miguel un cliente per ere che si occupi dei conti del ristorante. Infine, Marcos sarà determinato a scoprire il responsabile della morte della moglie. Una, trama 14: Roberto cerca di tenere Miguel lontano dai conti del ristorante Miguel, dopo aver visionato i conti del ristorante ed essersi reso conto che i nonni sono sull'orlo del fallimento, proporrà ...

