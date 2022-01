Una morte importante nel ritorno di “Doc nelle tue mani”: parla l’attore (Di venerdì 14 gennaio 2022) Doc nelle tue mani è tornato su Rai Uno e ha fatto il boom di ascolti: ben 7 milioni di telespettatori si sono incollati ieri sera davanti alla televisione per vedere la fiction che vede come protagonista principale Luca Argentero. l’attore interpreta l’ex primario che ha perso la memoria Andrea Fanti. Il 30.4% di share per un prodotto ben confezionato che riesce a non stancare fino all’ultimo minuto. Amore, rivalità, ma anche attualità in questa seconda stagione che ci fa vivere il momento in cui il covid è scoppiato in Italia e poi il ritorno alla normalità che ancora noi non abbiamo avuto il piacere di conoscere. La fiction Rai decide di esordire con forza ed elimina subito uno dei protagonisti tanto amati: il dottore Lorenzo Lazzarin alias Gianmarco Saurino. “Non lo sapevano nemmeno i miei genitori” riferisce ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 14 gennaio 2022) Doctueè tornato su Rai Uno e ha fatto il boom di ascolti: ben 7 milioni di telespettatori si sono incollati ieri sera davanti alla televisione per vedere la fiction che vede come protagonista principale Luca Argentero.interpreta l’ex primario che ha perso la memoria Andrea Fanti. Il 30.4% di share per un prodotto ben confezionato che riesce a non stancare fino all’ultimo minuto. Amore, rivalità, ma anche attualità in questa seconda stagione che ci fa vivere il momento in cui il covid è scoppiato in Italia e poi ilalla normalità che ancora noi non abbiamo avuto il piacere di conoscere. La fiction Rai decide di esordire con forza ed elimina subito uno dei protagonisti tanto amati: il dottore Lorenzo Lazzarin alias Gianmarco Saurino. “Non lo sapevano nemmeno i miei genitori” riferisce ...

