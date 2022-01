“Una famiglia sterminata”. Marco, morto a 42 anni: poco prima di lui anche i nonni (Di venerdì 14 gennaio 2022) Quasi un’intera famiglia sterminata dal maledetto Covid. Siamo nel Torinese, precisamente a San Francesco al Campo. Qui, nonni e nipote (Marco Ferrero) sono morti in pochi giorni e il padre si trova ricoverato in terapia intensiva. Si tratta di un’intera famiglia non vaccinata distrutta dal Covid nel piccolo paesino in provincia del capoluogo piemontese. Ripercorrendo la tragica storia della famiglia Ferrero, tra la fine di dicembre e i primi giorni del 2022 sono morti nonni e nipote, tutti colpiti dalle complicanze provocate dal coronavirus. L’ultima vittima è appunto Marco Ferrero, operaio ascensorista di San Francesco al Campo, che aveva solo 42 anni. L’uomo è morto all’ospedale di Ciriè il 6 gennaio a una decina ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 14 gennaio 2022) Quasi un’interadal maledetto Covid. Siamo nel Torinese, precisamente a San Francesco al Campo. Qui,e nipote (Ferrero) sono morti in pochi giorni e il padre si trova ricoverato in terapia intensiva. Si tratta di un’interanon vaccinata distrutta dal Covid nel piccolo paesino in provincia del capoluogo piemontese. Ripercorrendo la tragica storia dellaFerrero, tra la fine di dicembre e i primi giorni del 2022 sono mortie nipote, tutti colpiti dalle complicanze provocate dal coronavirus. L’ultima vittima è appuntoFerrero, operaio ascensorista di San Francesco al Campo, che aveva solo 42. L’uomo èall’ospedale di Ciriè il 6 gennaio a una decina ...

Advertising

AmorosoOF : Sono 13 anni che ho la stessa band, gli stessi tecnici. Una seconda famiglia che sarà con me anche a San Siro il 13… - GiovanniToti : Aveva solo 30 anni Giuseppe Girolamo, musicista di bordo, quando nel 2012 ha sacrificato la sua vita per salvare un… - IlContiAndrea : Il team, la squadra, la famiglia e bla bla bla. Ma passa Doc e rimane il più figo, il più bravo e il più geniale co… - Rosy46044624 : RT @AzzurraBarbuto: Ma vi sembra normale che ogni giorno in Italia centinaia di clandestini possano sbarcare illegalmente ed essere accolti… - ALisimberti : RT @Kwizera06428241: E' ora che i medici di famiglia tornino a fare il loro mestiere: cominciare a praticare le cure domiciliari ai propri… -