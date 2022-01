Una coppia thailandese si regala per il matrimonio un book di foto al cimitero (Di venerdì 14 gennaio 2022) Non c'è niente di più romantico del fingere di seppellire tuo marito Edgar Allan Poe l'avrebbe descritto come l'incubo perfetto e il suo personaggio si sarebbe svegliato di soprassalto per il terribile presagio. Oggi è una trovata virale, perché certo non si può dire che questo book fotografico di una coppia thailandese non sia originale. Niente è più romantico del fingere di … Leggi su it.mashable (Di venerdì 14 gennaio 2022) Non c'è niente di più romantico del fingere di seppellire tuo marito Edgar Allan Poe l'avrebbe descritto come l'incubo perfetto e il suo personaggio si sarebbe svegliato di soprassalto per il terribile presagio. Oggi è una trovata virale, perché certo non si può dire che questografico di unanon sia originale. Niente è più romantico del fingere di …

Advertising

Agenzia_Ansa : La Digos di Palermo ha arrestato una infermiera dell'hub vaccinale Fiera del Mediterraneo per falso ideologico e pe… - vigasim : @PieroLadisa La coppia migliore è quella costituita da una punta e un rincalzo. Direi quindi Verstappen Perez. Inut… - lore944 : RT @gayburg: Sentenza storica a Taiwan: per la prima volta una coppia gay ha adottato una bambina - Antonia80727842 : @morgana32048467 Una coppia entrambi giovani e Belli.... Meravigliosiii insieme ???????????????????? - Jes912 : Citata come prova una pagina che non parla di scambismo ma del fatto che Belli sia un traditore, e poi una frase de… -