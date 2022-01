Un Posto al Sole, anticipazioni 17 gennaio: preoccupazione per Patrizio (Di venerdì 14 gennaio 2022) Un Posto al Sole, anticipazioni della puntata di lunedì 17 gennaio: cresce la preoccupazione per Patrizio. Cosa sta succedendo? Il figlio di Raffaele e lo stesso portiere di Palazzo Palladini hanno avuto un acceso diverbio con Alberto Palladini. L’avvocato non vuole che sentire odori forti provenire dall’abitazione del ragazzo, ma dal canto suo, lo chef, non stava facendo nulla di male se non cucinare con il padre. La questione tra i due è solo iniziata. Cosa succederà adesso? Patrizio Giordano (via screenshot)Intanto, Fabrizio ha deciso di percorrere la strada della verità. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa sul pastificio Rosato potrebbero avere delle grosse ripercussioni. Già adesso infatti l’imprenditore ne sta pagando le conseguenze. Ma ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 14 gennaio 2022) Unaldella puntata di lunedì 17: cresce laper. Cosa sta succedendo? Il figlio di Raffaele e lo stesso portiere di Palazzo Palladini hanno avuto un acceso diverbio con Alberto Palladini. L’avvocato non vuole che sentire odori forti provenire dall’abitazione del ragazzo, ma dal canto suo, lo chef, non stava facendo nulla di male se non cucinare con il padre. La questione tra i due è solo iniziata. Cosa succederà adesso?Giordano (via screenshot)Intanto, Fabrizio ha deciso di percorrere la strada della verità. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa sul pastificio Rosato potrebbero avere delle grosse ripercussioni. Già adesso infatti l’imprenditore ne sta pagando le conseguenze. Ma ...

