Un atomo ancora. Il punto del Copasir tra sicurezza energetica ed evoluzione (Di venerdì 14 gennaio 2022) Con l’ultima relazione sulla sicurezza energetica il Copasir ha tirato le somme delle proprie indagini conoscitive e audizioni dei principali decision-maker istituzionali. Il Comitato ha poi proceduto a tratteggiare il panorama energetico italiano ed europeo, profilandone le tendenze e i rischi principali. Che non mancano: alla sfida della transizione energetica si aggiungono le oscillazioni di prezzo, oggi riflesse nelle bollette, e le pressioni geopolitiche che Stati terzi possono esercitare facendo leva sul dossier energetico. L’indipendenza energetica, dunque, torna al centro del dibattito. Lo stesso rapporto invita il Paese a “realizzare un piano nazionale di sicurezza nazionale” in grado di “indirizzare le scelte strategiche che il Paese dovrà compiere in questo settore nel lungo ... Leggi su formiche (Di venerdì 14 gennaio 2022) Con l’ultima relazione sullailha tirato le somme delle proprie indagini conoscitive e audizioni dei principali decision-maker istituzionali. Il Comitato ha poi proceduto a tratteggiare il panorama energetico italiano ed europeo, profilandone le tendenze e i rischi principali. Che non mancano: alla sfida della transizionesi aggiungono le oscillazioni di prezzo, oggi riflesse nelle bollette, e le pressioni geopolitiche che Stati terzi possono esercitare facendo leva sul dossier energetico. L’indipendenza, dunque, torna al centro del dibattito. Lo stesso rapporto invita il Paese a “realizzare un piano nazionale dinazionale” in grado di “indirizzare le scelte strategiche che il Paese dovrà compiere in questo settore nel lungo ...

