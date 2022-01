Un anno fa veniva arrestato Francesco Pampa, l’imprenditore monrealese che faceva prostituire le minorenni (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il 14 gennaio dell’anno scorso una notizia ha scioccato per settimane intere Monreale. Francesco Pampa, CEO della Vanity Models, è stato arrestato assieme all’ex socio Max Vicari, Erano accusati a vario titolo di aver messo su un sistema di prostituzione minorile e di aver indotto aspiranti modelle minorenni a compiere prestazioni sessuali. Nei giorni scorsi (Monrealelive.it) Leggi su monrealelive (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il 14 gennaio dell’scorso una notizia ha scioccato per settimane intere Monreale., CEO della Vanity Models, è statoassieme all’ex socio Max Vicari, Erano accusati a vario titolo di aver messo su un sistema di prostituzione minorile e di aver indotto aspiranti modellea compiere prestazioni sessuali. Nei giorni scorsi (Monrealelive.it)

monrealeatoday : Un anno fa veniva arrestato Francesco Pampa, l'imprenditore monrealese che faceva prostituire le minorenni - - nousernom : nessuno assolutamente nessuno: tizia che veniva in classe con me alle superiori (e non risentita mai più dopo l’es… - Fabio_beltratti : @Markoporro10 @Gennaro02894199 @sechesi Il problema non è la critica ma la COERENZA. Lozano è un un pacco quest’ann… - Silvs__ : RT @vecchiavolpe003: A Gg qualche anno fa veniva fatta questa domanda, guarda oggi dove sei ed è proprio con le canzoni italiane che ci fai… - Il_Raffaele_ : Ogni anno, pagavano in natura i barbieri Di solito veniva donato ad i barbieri un quintale di grano e per un anno n… -