Ultimi giorni del neonato gemello immortalati in un bellissimo servizio fotografico (Di venerdì 14 gennaio 2022) Lyndsey e Matthew Brentlinger sono diventati genitori di due gemelli – qualcosa che credevano non sarebbe mai successo dato che i medici avevano detto loro che uno dei bambini sarebbe nato morto. I due bambini della coppia, il maschietto William e la femminuccia Reagan, sono nati solo pochi giorni prima di Natale, nel 2016. Ma nonostante il bambino sembrasse in salute, i genitori sapevano che in realtà il piccolo stava morendo. Sapevano che William aveva delle anomalie cardiache fin da quando era ancora nel pancione, infatti i dottori li avevano preparati al peggio. Un’amica di famiglia ha notato la loro tristezza e ha deciso di fare qualcosa per loro per aiutarli ad immortalare quei preziosissimi momenti insieme. Ha contattato la fotografa Lindsey Brown (Lindsey Brown Photography) e le ha chiesto se avesse del tempo per un servizio ... Leggi su it.newsner (Di venerdì 14 gennaio 2022) Lyndsey e Matthew Brentlinger sono diventati genitori di due gemelli – qualcosa che credevano non sarebbe mai successo dato che i medici avevano detto loro che uno dei bambini sarebbe nato morto. I due bambini della coppia, il maschietto William e la femminuccia Reagan, sono nati solo pochiprima di Natale, nel 2016. Ma nonostante il bambino sembrasse in salute, i genitori sapevano che in realtà il piccolo stava morendo. Sapevano che William aveva delle anomalie cardiache fin da quando era ancora nel pancione, infatti i dottori li avevano preparati al peggio. Un’amica di famiglia ha notato la loro tristezza e ha deciso di fare qualcosa per loro per aiutarli ad immortalare quei preziosissimi momenti insieme. Ha contattato la fotografa Lindsey Brown (Lindsey Brown Photography) e le ha chiesto se avesse del tempo per un...

Advertising

Alberto_Cirio : RESTIAMO IN #ZONA #GIALLA osservando negli ultimi giorni un #rallentamento della crescita dei nuovi casi, ma questo… - MediasetPlay : Meme, meme, ancora meme! Ecco una selezione dei migliori di questi ultimi giorni! Twittate con #GFVIPPARTY per int… - fanpage : Le voci sulla partecipazione di Can Yaman a #Sanremo2022 negli ultimi giorni si sono fatte sempre più insistenti. - Gg24Rhino : RT @CastellVonFaber: Quindi, in questi ultimi 2 giorni i giornali mainstream ci hanno detto che: 1. Il Covid si cura. 2. I dati sul Covid s… - InvictusNon : RT @CastellVonFaber: Quindi, in questi ultimi 2 giorni i giornali mainstream ci hanno detto che: 1. Il Covid si cura. 2. I dati sul Covid s… -