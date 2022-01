Uk, Ikea taglia l'indennità di malattia per il personale non vaccinato costretto all'autoisolamento (Di venerdì 14 gennaio 2022) Ikea non pagherà più i giorni di malattia al personale non vaccinato, qualora av esse bisogno di auto-isolarsi a causa dell’esposizione al Covid, e in alcuni casi ai lavoratori che risultano positivi. La decisione è stata presa in Uk, come riporta il Mail on Sunday, e sembra non ammettere repliche, perché, dichiara il gigante della vendita al dettaglio, nonostante sia un argomento “che tocca le corde dell’emozione, le nostre politiche devono adattarsi al momento che stiamo vivendo”. Un momento in cui le aziende sono alle prese con assenze di massa dovute al coronavirus e aumenti dei costi. I lavoratori non vaccinati, senza esenzione dal vaccino per motivi di salute, ora riceveranno solo 96,35 sterline a settimana, circa 115 euro, che equivalgono al minimo sindacale per lo Statutory Sick Pay (SSP) definito dalla ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 14 gennaio 2022)non pagherà più i giorni dialnon, qualora av esse bisogno di auto-isolarsi a causa dell’esposizione al Covid, e in alcuni casi ai lavoratori che risultano positivi. La decisione è stata presa in Uk, come riporta il Mail on Sunday, e sembra non ammettere repliche, perché, dichiara il gigante della vendita al dettaglio, nonostante sia un argomento “che tocca le corde dell’emozione, le nostre politiche devono adattarsi al momento che stiamo vivendo”. Un momento in cui le aziende sono alle prese con assenze di massa dovute al coronavirus e aumenti dei costi. I lavoratori non vaccinati, senza esenzione dal vaccino per motivi di salute, ora riceveranno solo 96,35 sterline a settimana, circa 115 euro, che equivalgono al minimo sindacale per lo Statutory Sick Pay (SSP) definito dalla ...

