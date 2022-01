Ufficiale | Nani è un nuovo giocatore del Venezia

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Colpo del: Luís Carlos Almeida da Cunha, o più semplicemente,, è ufficialmente unarancioverde. I lagunari hanno infatti appena depositato il contratto del calciatore. L’ormai ex Orlando, torna quindi in Italia, dopo la non troppo esaltante avventura con la Lazio. Un altro acquisto che porta esperienza internazionale al, dopo che qualche mese fa, un altro ex Manchester United, il portiere Sergio Romero, aveva iniziato a segnare il percorso. SportFace.

... colpaccio per la società americana, 35enne attaccante portoghese, è vicino a vestire la ... È attesa la confermada parte della società, che sta lavorando per trovare l'intesa economica ...Operazione quindi vicina alla chiusura, dopo le visite mediche si attende la firma e l'annuncio. Persi tratterebbe di un ritorno in Italia, tre anni e mezzo dopo l'addio alla Lazio . ...Luís Carlos Almeida da Cunha, meglio noto come Nani, è un nuovo giocatore del Venezia. Il club lagunare ha depositato il contratto del calciatore, che lascia la MLS, Orlando ...Nani è un nuovo giocatore del Venezia.Nella serata di ieri vi abbiamo raccontato la trattativa, il arancioneroverde e il portoghese hanno definito in giornata l'accordo e si è a ...