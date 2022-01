Ufficiale, la Campania torna in zona gialla: Napoli rischia quanto visto in Lombardia due anni fa (Di venerdì 14 gennaio 2022) La Campania torna in zona gialla. Il presidente dell’ordine dei medici di Napoli lancia l’allarme: “rischiamo quanto visto in Lombardia due anni fa”. In Campania già vige l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto, uno dei principali cambiamenti che derivano dal passaggio da zona bianca a gialla. Confermato anche l’obbligo del green pass per i mezzi pubblici nelle città e per i mezzi a lunga percorrenza. Resterà possibile anche uscire dal proprio comune e dalla regione, e negozi e centri commerciali restano aperti e senza limiti d’orario. Alla luce del flusso dei dati del monitoraggio di Istituto superiore di sanità (Iss), ministero della Salute e Regioni, ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 14 gennaio 2022) Lain. Il presidente dell’ordine dei medici dilancia l’allarme: “moinduefa”. Ingià vige l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto, uno dei principali cambiamenti che derivano dal passaggio dabianca a. Confermato anche l’obbligo del green pass per i mezzi pubblici nelle città e per i mezzi a lunga percorrenza. Resterà possibile anche uscire dal proprio comune e dalla regione, e negozi e centri commerciali restano aperti e senza limiti d’orario. Alla luce del flusso dei dati del monitoraggio di Istituto superiore di sanità (Iss), ministero della Salute e Regioni, ...

