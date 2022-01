Ufficiale, da lunedì la Campania torna in zona gialla: cosa cambia (Di venerdì 14 gennaio 2022) Dopo alcuni giorni in cui girava voce di un possibile approdo della Campania in zona gialla, oggi è arrivata l’ufficialità. Difatti, da lunedì l’intero territorio cambierà fascia di colore a causa dell’incremento dei contagi. Vincenzo De Luca, Presidente regione Campania Campania in zona gialla: cosa cambia Sostanzialmente non vi è nessuna particolare restrizione ma sicuramente con questo provvedimento ci sarà una maggiore attenzione da parte della popolazione. Inoltre, a differenza dello scorso anno per le regioni che militano in zona gialla, non c’è più il coprifuoco e nemmeno la chiusura delle attività di ristorazione alle 18, sintomo che i vaccini stanno ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 14 gennaio 2022) Dopo alcuni giorni in cui girava voce di un possibile approdo dellain, oggi è arrivata l’ufficialità. Difatti, dal’intero territorio cambierà fascia di colore a causa dell’incremento dei contagi. Vincenzo De Luca, Presidente regioneinSostanzialmente non vi è nessuna particolare restrizione ma sicuramente con questo provvedimento ci sarà una maggiore attenzione da parte della popolazione. Inoltre, a differenza dello scorso anno per le regioni che militano in, non c’è più il coprifuoco e nemmeno la chiusura delle attività di ristorazione alle 18, sintomo che i vaccini stanno ...

Advertising

cn1926it : UFFICIALE – #Campania in zona gialla da lunedì: ecco cosa cambia - Nonholetette : @Marta_Francesca credo lunedì... oggi darà la notizia a tutti ufficiale - infoitinterno : Ora è ufficiale: Campania da lunedì in zona gialla - NCN_it : UFFICIALE – La #Campania torna in #zonagialla da lunedì - casertafocus : IMPENNATA DI CONTAGI – Ufficiale, la Campania da lunedì diventa zona gialla TUTTE LE REGOLE -