Advertising

LeBombeDiVlad : ?????? #UFFICIALE - #Siviglia, arriva #Corona dal #Porto ?? #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato - Fprime86 : RT @AlfredoPedulla: #Corona al #Siviglia ufficiale ?? - Pall_Gonfiato : Ufficiale: #Corona è un nuovo calciatore del #Siviglia: #Orsolini rimane al #Bologna? - calsciomercato : UFFICIALE: ? JESUS CORONA NUOVO GIOCATORE DEL @SevillaFC?? UFFICIALE: ? DAVID NERES NUOVO GIOCATORE DELLO SHAKHTAR?? - CalcioPillole : Il #Siviglia ha ufficializzato l'arrivo di Jesus 'Tecatito' #Corona dal #Porto. Il messicano ha firmato fino al 202… -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Corona

Commenta per primo Jesusè un nuovo giocatore del Siviglia. Ad annunciarlo è lo stesso club spagnolo attraverso i profili social: 'El Tecatito ya es sevillista' si legge. L'attaccante messicano era in scadenza di ......un nuovo ritrattodi Margherita II, scattato da Per Morten Abrahamsen, in cui la si vede posare di profilo mentre 'riflette sui cinque decenni di regno e guarda al futuro della...UFFICIALE: Jesus Corona lascia il Porto per trasferirsi al Siviglia, a renderlo noto il club tramite un post su Twitter ...Jesus Corona giocherà al Siviglia, l'annuncio ufficiale del club spagnolo è appena arrivato. L'esterno destro messicano era in scadenza di contratto con il Porto ed è pronto ad una nuova avventura in ...