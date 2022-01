Ue vieta additivo E171 negli alimenti da prossima estate

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 14 gennaio 2022) La Commissione europea ha adottato definitivamente oggi a Bruxelles una misura di divieto dell'uso del biossido di titanio comealimentare, indicato sulle etichette come. Il divieto si applicherà in pieno dopo un periodo transitorio di sei mesi. Ciò significa che, a partire dalla, l'non potrà più essere aggiunto ai prodotti e ingredienti alimentari. Il biossido di titanio viene utilizzato per conferire una colorazione bianca a molti, dai prodotti da forno, dolci e pasticceria, alle creme spalmabili per panini a zuppe, alle salse, ai condimenti per insalate e agli integratori alimentari. Gli Stati membri hanno approvato all'unanimità il divieto d'uso, proposto della Commissione lo scorso autunno, votando nel Comitato ...