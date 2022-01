Tv in lutto, morto il protagonista del programma. L’annuncio della sorella: “Aveva solo 34 anni” (Di venerdì 14 gennaio 2022) Una foto d’infanzia di se stessa e del fratello. Così la sorella del volto del programma tv ha annunciato la scomparsa del suo amato fratello: “È con grande tristezza vi devo dire che ho perso il mio migliore amico e fratello maggiore la mattina dell’11 gennaio”. Taylor non ha rivelato la causa della morte di suo fratello e ha chiesto ai suoi fan di “rispettare la privacy della nostra famiglia mentre cerchiamo di far fronte a questa grande perdita”, aggiungendo che i parenti di Arlis condivideranno presto “i dettagli sul funerale”. Clint Arlis, famoso per aver partecipato all’undicesima edizione del reality show Bachelorette è morto mattina dell’11 gennaio a 34 anni. Dopo che la notizia della morte di Arlis è stata resa pubblica, la sua ex ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 14 gennaio 2022) Una foto d’infanzia di se stessa e del fratello. Così ladel volto deltv ha annunciato la scomparsa del suo amato fratello: “È con grande tristezza vi devo dire che ho perso il mio migliore amico e fratello maggiore la mattina dell’11 gennaio”. Taylor non ha rivelato la causamorte di suo fratello e ha chiesto ai suoi fan di “rispettare la privacynostra famiglia mentre cerchiamo di far fronte a questa grande perdita”, aggiungendo che i parenti di Arlis condivideranno presto “i dettagli sul funerale”. Clint Arlis, famoso per aver partecipato all’undicesima edizione del reality show Bachelorette èmattina dell’11 gennaio a 34. Dopo che la notiziamorte di Arlis è stata resa pubblica, la sua ex ...

