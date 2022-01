Tunisia, focolaio Covid in Coppa d’Africa: sei positivi al virus pandemico (Di venerdì 14 gennaio 2022) La Tunisia dovrà fare i conti con un vero e proprio focolaio da Coronavirus, constatato nel corso del pomeriggio di oggi, venerdì 14 gennaio. All’interno del gruppo squadra tunisino, infatti, risultano ben sei calciatori positivi al virus pandemico; Mohamed Drager, Dylan Bronn, Naim Sliti, Issam Jebali, Yoann Touzghar e Oussama Haddadi asintomatici e attualmente in isolamento, seppur affetti da Covid-19. Come riportato da ‘Rmc Sport’, a rischio la disputa tra Tunisia e Mauritania, valevole per la seconda giornata dei gironi della Coppa d’Africa 2022. Da valutare quindi il caso specifico relativo alle positività tra i tunisini; competizione africana condizionata dai vari casi di Covid ... Leggi su sportface (Di venerdì 14 gennaio 2022) Ladovrà fare i conti con un vero e proprioda Corona, constatato nel corso del pomeriggio di oggi, venerdì 14 gennaio. All’interno del gruppo squadra tunisino, infatti, risultano ben sei calciatorial; Mohamed Drager, Dylan Bronn, Naim Sliti, Issam Jebali, Yoann Touzghar e Oussama Haddadi asintomatici e attualmente in isolamento, seppur affetti da-19. Come riportato da ‘Rmc Sport’, a rischio la disputa trae Mauritania, valevole per la seconda giornata dei gironi della2022. Da valutare quindi il caso specifico relativo alletà tra i tunisini; competizione africana condizionata dai vari casi di...

