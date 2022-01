Trentalange – Rocchi: Altro che futuro si è tornati alla preistoria. Spuntano dati allarmanti (Di venerdì 14 gennaio 2022) Chi credeva che con il duo Trentalange – Rocchi potessero cambiare le cose è stato subito costretto a ricredersi, fin dalla prima giornata. Il campionato italico è quel campionato ove pur cambiando suonatori e musicisti la sinfonia rimane sempre la stessa. I numeri di questa parte di stagione confermano che sono sempre Milano e Torino a farla da padroni; tutto il resto si accontenta di comparse. Oramai arbitri e VAR dirigono le danze fra l’imbarazzante silenzio mediatico. Tutto ciò senza che Trentalange e Rocchi prendano gli opportuni provvedimenti. Tutt’Altro! Ayroldi che dirige il Napoli in Coppa Italia dopo i disastri combinati in compagnia di Abisso in Napoli – Verona (XII giornata) è significativo in proposito. Sarebbe mai capitato alla Juventus, all’Inter o al ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 14 gennaio 2022) Chi credeva che con il duopotessero cambiare le cose è stato subito costretto a ricredersi, fin dprima giornata. Il campionato italico è quel campionato ove pur cambiando suonatori e musicisti la sinfonia rimane sempre la stessa. I numeri di questa parte di stagione confermano che sono sempre Milano e Torino a farla da padroni; tutto il resto si accontenta di comparse. Oramai arbitri e VAR dirigono le danze fra l’imbarazzante silenzio mediatico. Tutto ciò senza cheprendano gli opportuni provvedimenti. Tutt’! Ayroldi che dirige il Napoli in Coppa Italia dopo i disastri combinati in compagnia di Abisso in Napoli – Verona (XII giornata) è significativo in proposito. Sarebbe mai capitatoJuventus, all’Inter o al ...

Advertising

napolipiucom : Trentalange – Rocchi: Altro che futuro si è tornati alla preistoria. Spuntano dati allarmanti #Arbitri #Rocchi… - Secondo52582745 : @stillers1971 Poi si chiedono come mai all’estero nessuno ha interesse per la nostra serie A vero Gravina Del Pino… - ilbanale : @Andrea_82b15 I due rigori: nel derby a partita finita e con la Lazio a distanza di sicurezza….con la Juve per nega… - Clauzinho3 : @capitanfooturo Hai scordato Chiffi, Orsato, Aureliano, Rocchi e Trentalange?? -