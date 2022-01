Tremendo frontale vicino ad Amatrice: cinque feriti, due giovani in gravi condizioni (Di venerdì 14 gennaio 2022) Sono tutti giovani i ragazzi coinvolti in un drammatico sinistro stradale avvenuto sulla statale Picente nella notte: due trasportati all’ospedale di Rieti in condizioni gravi Sono ore da incubo per le famiglie dei ragazzi, tutti molto giovani, rimasti coinvolti e feriti in un drammatico incidente stradale avvenuto poco dopo le 23 del 13 gennaio sulla L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di venerdì 14 gennaio 2022) Sono tuttii ragazzi coinvolti in un drammatico sinistro stradale avvenuto sulla statale Picente nella notte: due trasportati all’ospedale di Rieti inSono ore da incubo per le famiglie dei ragazzi, tutti molto, rimasti coinvolti ein un drammatico incidente stradale avvenuto poco dopo le 23 del 13 gennaio sulla L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

giangi20l : @Cuccioloterzo Io non mi riprendo poi. In genere sbollisco in poche ore. Stavolta no. Frontale tremendo -