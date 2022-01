Transizione ecologica, prezzi dell’energia e competitivita?. Il live talk (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il dibattito politico-istituzionale dell’ultimo mese ha visto emergere posizioni spesso radicali o comunque molto legate alle “emozioni” del momento. Non ci sono dubbi che l’aumento dei prezzi dell’energia stia determinando un’attenzione maggiore all’esigenza di lavorare a favore di una corretta e sostenibile (in tutti i sensi) Transizione ecologica ed anche di una altrettanto corretta e sostenibile competitivita? delle imprese (produttrici e consumatrici di energia). Il live talk “Transizione ecologica e competitivita?, quale politica energetica per l’Italia” di Formiche affronterà le questioni energetiche con un taglio di analisi e approfondimento qualificato grazie al contributo del sottosegretario al Ministero ... Leggi su formiche (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il dibattito politico-istituzionale dell’ultimo mese ha visto emergere posizioni spesso radicali o comunque molto legate alle “emozioni” del momento. Non ci sono dubbi che l’aumento deistia determinando un’attenzione maggiore all’esigenza di lavorare a favore di una corretta e sostenibile (in tutti i sensi)ed anche di una altrettanto corretta e sostenibile? delle imprese (produttrici e consumatrici di energia). Il?, quale politica energetica per l’Italia” di Formiche affronterà le questioni energetiche con un taglio di analisi e approfondimento qualificato grazie al contributo del sottosegretario al Ministero ...

