Torino, morta la bambina di 3 anni caduta dal balcone (Di venerdì 14 gennaio 2022) Non ce l’ha fatta la bambina di 3 anni che ieri sera, a Torino, è precipitata dal quarto piano di un palazzo di via Milano. La piccola, trasportata d’urgenza in ospedale in condizioni critiche, è stata sottoposta nella notte a un delicato intervento neurologico, all’ospedale infantile Regina Margherita. La caduta dal balcone le aveva provocato un gravissimo trauma cranico, un trauma toracico e lesioni ossee multiple. Arrivata in ospedale in condizioni disperate è morta questa mattina. Ora la procura indaga su quanto accaduto ieri sera. La bambina, secondo una prima ricostruzione, si trovava in compagnia di uomo di origini marocchine, 32 anni, quando si sarebbe sporta troppo dal balcone precipitando giù. Resta da capire se anche la ... Leggi su italiasera (Di venerdì 14 gennaio 2022) Non ce l’ha fatta ladi 3che ieri sera, a, è precipitata dal quarto piano di un palazzo di via Milano. La piccola, trasportata d’urgenza in ospedale in condizioni critiche, è stata sottoposta nella notte a un delicato intervento neurologico, all’ospedale infantile Regina Margherita. Ladalle aveva provocato un gravissimo trauma cranico, un trauma toracico e lesioni ossee multiple. Arrivata in ospedale in condizioni disperate èquesta mattina. Ora la procura indaga su quanto accaduto ieri sera. La, secondo una prima ricostruzione, si trovava in compagnia di uomo di origini marocchine, 32, quando si sarebbe sporta troppo dalprecipitando giù. Resta da capire se anche la ...

Advertising

infoitinterno : Torino, morta la bimba di tre anni precipitata dal quarto piano. Indaga la polizia - infoitinterno : Torino, morta bambina di 3 anni caduta dal quarto piano - CorriereAlbaBra : E' morta la bambina di tre anni che ieri sera, a Torino, è precipitata dal quarto piano di un palazzo di via Milano… - FonteUfficiale : corriere: Torino, è morta la bambina di 3 anni precipitata dal quarto piano: interrogati i genitori Leggi:… - cangelmar : RT @StampaTorino: Un mazzo di rose per ricordare Fatima, la bimba morta dal balcone di via Milano -