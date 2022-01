Torino, Brekalo convince Juric: possibile riscatto anticipato (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il Torino potrebbe riscattare in anticipo Brekalo: il croato sta convincendo società e Juric, i granata dovrebbero versare 10 milioni Brekalo sta convincendo i granata e la società potrebbe anche riscattarlo in anticipo dal Wolfsburg. Dopo la doppietta contro la Fiorentina, il croato si sta inserendo sempre al meglio e Juric è contento. Il riscatto da parte del Torino è previsto per giugno ma è probabile che i granata possano pagare i 10 milioni già a marzo. A riferirlo Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 14 gennaio 2022) Ilpotrebbe riscattare in anticipo: il croato stando società e, i granata dovrebbero versare 10 milionistando i granata e la società potrebbe anche riscattarlo in anticipo dal Wolfsburg. Dopo la doppietta contro la Fiorentina, il croato si sta inserendo sempre al meglio eè contento. Ilda parte delè previsto per giugno ma è probabile che i granata possano pagare i 10 milioni già a marzo. A riferirlo Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

