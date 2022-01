Torino, bimba precipita da balcone e muore: fermato il compagno della madre (Di venerdì 14 gennaio 2022) E' stato fermato dalla squadra mobile di Torino con l'accusa di omicidio volontario il compagno della madre della bambina di 3 anni precipitata ieri sera dal quarto piano di un palazzo in centro - ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 14 gennaio 2022) E' statodalla squadra mobile dicon l'accusa di omicidio volontario ilbambina di 3 annita ieri sera dal quarto piano di un palazzo in centro - ...

Agenzia_Ansa : Una bimba di 3 anni è precipitata dal quarto piano a Torino. Fatima è morta in ospedale, aveva un grave trauma cran… - Corriere : È morta la bimba di 3 anni caduta dal quarto piano in via Milano: mamma e compagno in Questura - Agenzia_Ansa : Bimba di tre anni precipita dal quarto piano a Torino e muore #ANSA - bizcommunityit : Torino, morta la bimba di tre anni precipitata da un palazzo | Fermato il compagno della madre: è accusato di omici… - Vito_Troiano : Bimba morta a Torino, compagno della madre accusato di omicidio -