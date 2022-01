Tor Bella Monaca, allacci abusivi alla rete elettrica e idrica: 21 persone denunciate (Di venerdì 14 gennaio 2022) I Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca, insieme al personale di ACEA ATO2, ARETI e dell’ATER, hanno eseguito mirati controlli per il ripristino della legalità nel quartiere. allacci abusivi alla rete elettrica e idrica I militari hanno eseguito le verifiche all’interno delle palazzine popolari di via dell’Archeologia 35 e 43. Lì hanno accertato la la presenza di occupazioni abusive e di allacci abusivi alla rete elettrica e idrica. Il bilancio è di 14 persone denunciate per furto di energia elettrica mentre altre 7 persone sono state ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 14 gennaio 2022) I Carabinieri della Stazione Roma Tor, insieme al personale di ACEA ATO2, ARETI e dell’ATER, hanno eseguito mirati controlli per il ripristino della legalità nel quartiere.I militari hanno eseguito le verifiche all’interno delle palazzine popolari di via dell’Archeologia 35 e 43. Lì hanno accertato la la presenza di occupazioni abusive e di. Il bilancio è di 14per furto di energiamentre altre 7sono state ...

