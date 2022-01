Threesome Delia | Alex e Soleil? La risposta della Sorge spiazza tutti

Leggi su periodicoitaliano

(Di venerdì 14 gennaio 2022) L’influencer si è lasciata andare in alcune confessioni con gli inquilini decisamente senza peli sulla lingua. Ma come reagirà davvero all’ingresso diDuran? Sembra non finire mai la storia riguardante il triangolo amoroso. Quest’ultima, nota per non essere una donna che lesina critiche e considerazioni pungenti, ha fatto alcune confessioni ai suoi coinquilini nella casa del GF Vip. Parlando con due gieffine ha rivelato una confessione decisamente importante rivelata da Biccy. Ma come reagirà realmenteall’ingresso diDuran? La confessione di: “Io ci starei” Mentre chiacchierava con Jessica e Sophieha dichiarato: “Potrei stare anche in una relazione a tre, ma soltanto se mi piace ...