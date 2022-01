The Voice Senior settima puntata: anticipazioni 14 gennaio 2022 (Di venerdì 14 gennaio 2022) THE Voice Senior anticipazioni. Stasera in tv venerdì 14 gennaio 2022 torna su Rai 1 il talent show con tantissime novità in una nuova versione. Ecco di seguito le anticipazioni della puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Crescono la tensione e la competizione a The Voice Senior il talent show condotto da Antonella Clerici, che premia le più belle voci over 60. Terminate tutte e sei le sessioni di Blind Auditions, le tradizionali “audizioni al buio” tipiche del programma, e superata la fase di Cut, per i concorrenti rimasti in gara è tempo di affrontare il temutissimo knock Out, la semifinale di The Voice Senior. Saranno solo 3 i concorrenti di ogni squadra che riusciranno ad ... Leggi su cubemagazine (Di venerdì 14 gennaio 2022) THE. Stasera in tv venerdì 14torna su Rai 1 il talent show con tantissime novità in una nuova versione. Ecco di seguito ledella. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Crescono la tensione e la competizione a Theil talent show condotto da Antonella Clerici, che premia le più belle voci over 60. Terminate tutte e sei le sessioni di Blind Auditions, le tradizionali “audizioni al buio” tipiche del programma, e superata la fase di Cut, per i concorrenti rimasti in gara è tempo di affrontare il temutissimo knock Out, la semifinale di The. Saranno solo 3 i concorrenti di ogni squadra che riusciranno ad ...

Advertising

LoredanaBerte : Stasera tutti su Rai Uno per l’ultima BLIND di The Voice Senior 2?? io e gli altri giudici non vediamo l’ora di chiu… - EvgeniaSvecova : RT @alinalenz123: @DearsWITA E ' un genio. Quando canti, la tua anima è piena di amore, tenerezza e ispirazione. Listen to the golden voice… - settesere : Vittorio Bonetti e Fabrizio Pausini venerdì su Rai1 alla semifinale di «The Voice Senior». Alfonsine e Solarolo tif… - CorriereCitta : The Voice Senior, anticipazioni della semifinale: chi sono i concorrenti, squadre, finalisti e cosa vedremo stasera… - Max_the_Voice : La vita mi ha messo sempre a dura prova, e questa è l'ennesima, ma sono fiero di me, perché ho sempre affrontato qu… -