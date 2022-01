Tesla, Musk annuncia che accetterà pagamenti in dogecoin e la criptovaluta vola a +12% (Di venerdì 14 gennaio 2022) Elon Musk ha annunciato che accetterà pagamenti in dogecoin per “alcuni prodotti Tesla” e la criptovaluta vola a +12%, in controtendenza rispetto al comparto degli asset digitali che segnano una flessione dopo quattro giorni di guadagni sostenuti. “Il merchandising di Tesla potrà essere acquistato in dogecoin”, ha detto Musk venerdì, senza però specificare quale gamma di prodotti nello specifico sarà interessata. dogecoin, cripto nata per scherzo nel 2013 per riprendere i meme popolari sui social creati con le immagini del cane Shiba, in realtà è cresciuta molto negli ultimi anni, spinta anche dai tweet di Musk che in più occasioni ne ha sostenuto i ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 14 gennaio 2022) Elonhato cheinper “alcuni prodotti” e la, in controtendenza rispetto al comparto degli asset digitali che segnano una flessione dopo quattro giorni di guadagni sostenuti. “Il merchandising dipotrà essere acquistato in”, ha dettovenerdì, senza però specificare quale gamma di prodotti nello specifico sarà interessata., cripto nata per scherzo nel 2013 per riprendere i meme popolari sui social creati con le immagini del cane Shiba, in realtà è cresciuta molto negli ultimi anni, spinta anche dai tweet diche in più occasioni ne ha sostenuto i ...

Advertising

esnefiro632 : TESLA MODEL PI ELON MUSK VAI DESTRUIR A APPLE STARLINK NEURALINK CARGA S... - test5f1798 : - arcamasilum : Musk apre ai pagamenti in #Dogecoin per 'alcuni prodotti Tesla', in pratica merchandising. Dogecoin sale dell'11% - infoiteconomia : Tesla, Musk annuncia: “Dogecoin per fare acquisti online” - infoiteconomia : Dogecoin vola +14% dopo tweet di Elon Musk sul merchandising Tesla -