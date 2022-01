Terremoto Mediaset, Stop immediato a C’è posta per te e GfVip. Maria e Signorini distrutti, Il motivo è assurdo. Fan in rivolta (Di venerdì 14 gennaio 2022) La Mediaset ha deciso di dare una settimana di Stop al Grande Fratello Vip e a C’è posta per te. Una brutta notizia per Alfonso Signorini e per Maria De Filippi, che conducono rispettivamente le due trasmissioni di grande successo. La scelta della rete di Pier Silvio Berlusoni non è legata ad ascolti calanti e non vuole essere una punizione. E’ semplicemente un modus operandi che si svolge da anni quando va in onda il Festival di Sanremo. A breve comincerà una nuova edizione della kermesse, guidata e diretta per la terza volta da Amadeus, che ha annunciato da poco le donne che lo affiancheranno. Sanremo occuperà la prima settimana di febbraio. Le cinque serate avranno per protagoniste delle co-conduttrici donne. Vedremo rispettivamente sul palco dell’Ariston: Ornella Muti, Lorena Cesarini (attrice di ... Leggi su cityroma (Di venerdì 14 gennaio 2022) Laha deciso di dare una settimana dial Grande Fratello Vip e a C’èper te. Una brutta notizia per Alfonsoe perDe Filippi, che conducono rispettivamente le due trasmissioni di grande successo. La scelta della rete di Pier Silvio Berlusoni non è legata ad ascolti calanti e non vuole essere una punizione. E’ semplicemente un modus operandi che si svolge da anni quando va in onda il Festival di Sanremo. A breve comincerà una nuova edizione della kermesse, guidata e diretta per la terza volta da Amadeus, che ha annunciato da poco le donne che lo affiancheranno. Sanremo occuperà la prima settimana di febbraio. Le cinque serate avranno per protagoniste delle co-conduttrici donne. Vedremo rispettivamente sul palco dell’Ariston: Ornella Muti, Lorena Cesarini (attrice di ...

MediasetTgcom24 : Terremoto di magnitudo 2.3 tra Pozzuoli e Napoli #Terremoto - davidvienne31 : RT @MediasetTgcom24: Forte terremoto in Cina, sospesa linea ferrovia alta velocità #cina - KinmenQuemoy : Forte terremoto in #Cina, sospesa linea ferrovia alta velocità - Informazioneli5 : RT @MediasetTgcom24: Forte terremoto in Cina, sospesa linea ferrovia alta velocità #cina - FabioIovino1 : RT @MediasetTgcom24: Forte terremoto in Cina, sospesa linea ferrovia alta velocità #cina -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto Mediaset Buon compleanno Tg5! Da 30 anni il telegiornale di Canale 5 ... il crollo della volta della Basilica di Assisi durante il terremoto del 1997, l'intervista di ... Dedicheremo ai 30 anni un paio di copertine del giornale e credo che Mediaset ricorderà in qualche modo ...

David Sassoli, il ricordo del giornalista ... quando Michele salutò la Rai per Mediaset, ci ritrovammo al tavolo anche con Sara Scalia. Ci ... Poi il terremoto del 1996, una diretta di due ore in prima serata che dimostrò inequivocabilmente quel ...

Terremoto Mediaset, l’abbandono della superconduttrice: il triste motivo il Democratico Terremoto Mediaset, Stop immediato a C’è posta per te e GfVip. Maria e Signorini distrutti, Il motivo è assurdo. Fan in rivolta La Mediaset ha deciso di dare una settimana di stop al Grande Fratello Vip e a C'è posta per te. Una brutta notizia per Alfonso Signorini e ...

Buon compleanno Tg5! Da 30 anni il telegiornale di Canale 5 Il 13 gennaio il Tg5, il telegiornale di Canale 5, compie 30 anni. Un bel traguardo per la storica testata Mediaset che ha cambiato il volto dell’informazione televisiva all’inizio degli Anni 90. Ne p ...

