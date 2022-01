Ternana-Ascoli, Serie B: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di venerdì 14 gennaio 2022) Ternana-Ascoli ospitata questa sera a partire dalle 20.30 al “Liberati”, per la 19a giornata del campionato di Serie B 21-22. Entrambe le formazioni vogliono tornare a vincere per migliorare il proprio posizionamento in classifica, in un incontro che si presenta equilibrato e aperto a tutti i risultati. Ecco come le due squadre potrebbero scendere in campo. Statistiche e curiosità di Ternana-Ascoli La squadra rossoverde torna a giocare in campionato, dopo il pareggio con il quale ha chiuso l’ultimo impegno del 2021, costituito dal derby con il Perugia., Al “Curi”, in particolare, le Fere hanno limitato i danni, rispondendo con Pettinari al gol messo a segno da Kouan nel primo tempo. Prima di questo pareggio, la Ternana era caduta in casa contro il Benevento, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 14 gennaio 2022)ospitata questa sera a partire dalle 20.30 al “Liberati”, per la 19a giornata del campionato diB 21-22. Entrambe levogliono tornare a vincere per migliorare il proprio posizionamento in classifica, in un incontro che si presenta equilibrato e aperto a tutti i risultati. Ecco come le due squadre potrebbero scendere in campo. Statistiche e curiosità diLa squadra rossoverde torna a giocare in campionato, dopo il pareggio con il quale ha chiuso l’ultimo impegno del 2021, costituito dal derby con il Perugia., Al “Curi”, in particolare, le Fere hanno limitato i danni, rispondendo con Pettinari al gol messo a segno da Kouan nel primo tempo. Prima di questo pareggio, laera caduta in casa contro il Benevento, ...

