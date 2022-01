Tennis | il premier australiano sul caso Djokovic | “Protetti i sacrifici contro la pandemia”

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Il Governoha preso la sua decisione e niente sconti a Novak. Il ministro dell’immigrazione, Alex Hawke, ha cancellato per la seconda volta nel giro di pochi giorni il visto con il quale al serbo è permesso rimanere nel territorioe cosa ancor più importante disputare gli Australian Open 2022, che cominceranno lunedì. Ci si aspetta a questo punto una risposta da parte dei legali diche potrebbero decidere di impugnare la decisione, chiedendo un riesame giurisdizionale di quanto stabilito. Si è in attesa, da questo punto di vista, dell’ufficialità. Novak, cancellato di nuovo il visto per l’Australia. Alex Hawke: “Nel pubblico interesse farlo” Tuttavia, è altrettanto evidente che ilabbia assunto una dimensione extra-sportiva. A ...

AUSTRALIAN OPEN - Il primo ministro australiano Scott Morrison ha diramato un comunicato ufficiale in seguito alla decisione del Ministro dell'Immigrazione di c ...Niente Australian Open per Novak Djokovic. Il ministro dell'Immigrazione, Alex Hawke, ha revocato il visto al tennista serbo che dunque sarà espulso dal Paese, sebbene possa ancora decidere di present ...