Temptation Island: zompano le nozze più criticate | Lei rompe il silenzio (Di venerdì 14 gennaio 2022) Temptation Island nella scorsa stagione ha visto una coppia in particolare che ha avuto alti e bassi incredibili e che è scoppiata alla fine del programma. La coppia però ha superato gli ostacoli e all’inizio del 2021 è arrivata la proposta di matrimonio. Qualcosa però non è andato secondo i piani. Temptation Island-AltranotiziaUna coppia molto discussa di Temptation Island ha annunciato che si sarebbe sposata a Maggio 2022 sorprendendo i fan dato il percorso avuto all’interno del format Mediaset. La coppia dichiarò che aveva vinto l’amore su tutto ma a quanto pare così non è stato ed hanno annunciato la loro separazione. Di chi si tratta? Temptation Island e il percorso della criticata coppia Temptation ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 14 gennaio 2022)nella scorsa stagione ha visto una coppia in particolare che ha avuto alti e bassi incredibili e che è scoppiata alla fine del programma. La coppia però ha superato gli ostacoli e all’inizio del 2021 è arrivata la proposta di matrimonio. Qualcosa però non è andato secondo i piani.-AltranotiziaUna coppia molto discussa diha annunciato che si sarebbe sposata a Maggio 2022 sorprendendo i fan dato il percorso avuto all’interno del format Mediaset. La coppia dichiarò che aveva vinto l’amore su tutto ma a quanto pare così non è stato ed hanno annunciato la loro separazione. Di chi si tratta?e il percorso della criticata coppia...

