Tanti dubbi sull’apertura della Civiltà Cattolica alla legge sul fine vita (Di venerdì 14 gennaio 2022) "La domanda che si pone è, in estrema sintesi, se di questa proposta di legge occorra dare una valutazione complessivamente negativa, con il rischio di favorire la liberalizzazione referendaria dell’omicidio del consenziente, oppure si possa cercare di renderla meno problematica modificandone i termini più dannosi”. Lo scrive sul numero 4118 della Civiltà Cattolica, riferendosi alla proposta di legge “Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita”, Carlo Casalone. Nell’articolo sono ripercorse le principali tappe legislative italiane in tema di fine vita sottolineando come sia l’ottima legge 38/2010 sulle cure palliative sia la successiva legge 219/2017, decisamente più critica in molti passaggi, ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 14 gennaio 2022) "La domanda che si pone è, in estrema sintesi, se di questa proposta dioccorra dare una valutazione complessivamente negativa, con il rischio di favorire la liberalizzazione referendaria dell’omicidio del consenziente, oppure si possa cercare di renderla meno problematica modificandone i termini più dannosi”. Lo scrive sul numero 4118, riferendosiproposta di“Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita”, Carlo Casalone. Nell’articolo sono ripercorse le principali tappe legislative italiane in tema disottolineando come sia l’ottima38/2010 sulle cure palliative sia la successiva219/2017, decisamente più critica in molti passaggi, ...

