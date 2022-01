Sulla Sirena – Livorno-Milano 1989 (Di venerdì 14 gennaio 2022) Pubblichiamo un estratto dal libro “Sulla Sirena. Livorno-Milano 1989” di Dario Ronzulli, edito Edizione Incontropiede. L’ennesima crisi di governo, marchio di fabbrica dell’Unita? d’Italia sin dal 1861, accompagna il maggio ‘89 del Belpaese. Al Congresso del Partito Socialista nell’ex fabbrica Ansaldo, con tanto di maxischermo a forma di piramidi, il segretario Bettino Craxi tra le tante cose dice chiaramente che il Governo De Mita puo? anche esaurirsi li? senza troppi rimpianti. E infatti Ciriaco De Mita sale puntualmente al Quirinale per rassegnare le dimissioni nelle mani del Presidente della Repubblica Francesco Cossiga. In estate arrivera? il sesto Governo Andreotti, a testimonianza che il concetto filosofico dell’Eterno Ritorno caro a Friedrich Nietzsche puo? trovare un appiglio concreto ... Leggi su ultimouomo (Di venerdì 14 gennaio 2022) Pubblichiamo un estratto dal libro “” di Dario Ronzulli, edito Edizione Incontropiede. L’ennesima crisi di governo, marchio di fabbrica dell’Unita? d’Italia sin dal 1861, accompagna il maggio ‘89 del Belpaese. Al Congresso del Partito Socialista nell’ex fabbrica Ansaldo, con tanto di maxischermo a forma di piramidi, il segretario Bettino Craxi tra le tante cose dice chiaramente che il Governo De Mita puo? anche esaurirsi li? senza troppi rimpianti. E infatti Ciriaco De Mita sale puntualmente al Quirinale per rassegnare le dimissioni nelle mani del Presidente della Repubblica Francesco Cossiga. In estate arrivera? il sesto Governo Andreotti, a testimonianza che il concetto filosofico dell’Eterno Ritorno caro a Friedrich Nietzsche puo? trovare un appiglio concreto ...

