Sui diritti umani l'Ue predica bene ma razzola male: il rapporto Hrw (Di venerdì 14 gennaio 2022) AGI - Duro j'accuse all'Unione europea da parte di Human Rights Watch: nel suo rapporto annuale, l'organizzazione denuncia il supporto dato da Bruxelles anche nel 2021 a regimi che commettono abusi pur di tenere i migranti e i richiedenti asilo lontani dalle sue frontiere. Una linea, quella attuata da Bruxelles, che secondo l'Ong costituisce una prova tangibile dell'enorme distanza fra la retorica comunitaria sui diritti umani e la pratica. Gli esempi più lampanti citati nel rapporto sono la militarizzazione e l'emergenza umanitaria al confine tra la Bielorussia e la Polonia, e i respingimenti in atto sulle altre frontiere esterne dell'Ue. "In più di un'occasione abbiamo visto che l'impegno dell'Unione europea sui diritti umani tende a vacillare quando il gioco si fa ... Leggi su agi (Di venerdì 14 gennaio 2022) AGI - Duro j'accuse all'Unione europea da parte di Human Rights Watch: nel suoannuale, l'organizzazione denuncia il supporto dato da Bruxelles anche nel 2021 a regimi che commettono abusi pur di tenere i migranti e i richiedenti asilo lontani dalle sue frontiere. Una linea, quella attuata da Bruxelles, che secondo l'Ong costituisce una prova tangibile dell'enorme distanza fra la retorica comunitaria suie la pratica. Gli esempi più lampanti citati nelsono la militarizzazione e l'emergenzataria al confine tra la Bielorussia e la Polonia, e i respingimenti in atto sulle altre frontiere esterne dell'Ue. "In più di un'occasione abbiamo visto che l'impegno dell'Unione europea suitende a vacillare quando il gioco si fa ...

