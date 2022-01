Su Netflix arriva Black Knight, una nuova (e attesissima) serie sudcoreana sulla vita degli uomini nel 2071 (Di venerdì 14 gennaio 2022) Netflix continua a puntare sulle serie sudcoreane e, dopo il grande successo di Squid Game, lavora a un nuovo racconto... Leggi su today (Di venerdì 14 gennaio 2022)continua a puntare sullesudcoreane e, dopo il grande successo di Squid Game, lavora a un nuovo racconto...

Advertising

DrApocalypse : #SoyGeorgina, arriva il docufilm Netflix sulla compagna di Cristiano Ronaldo - il trailer italiano - Il_Nerdastro : La Scuola dei Morti Viventi. Tra 'Highschool of the Dead' e 'Train To Busan', il 28 Gennaio arriva su #Netflix… - cek_house : #AllOfUsAreDead , #trailer per il nuovo #KDrama horror di #Netflix La serie tratta dal #WEBTOON di Joo Dong-geun ar… - ItaliaStartUp_ : Murderville, arriva su Netflix la serie poliziesca fatta di scene improvvisate - exitlight_ : RT @Il_Nerdastro: Magari lo sapete già*, ma il 6 Febbraio arriva su #Netflix la Stagione 7 di #BrooklynNineNine! Piano piano, finiranno di… -